Гайдай: Війська РФ обстріляли аміачний цех Азоту в Сєвєродонецьку

Голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що війська РФ обстріляли територію цеху виробництва аміаку на хімзаводі Азот у Сєвєродонецьку, повідомляє Новое время.

"8 червня ввечері вони двічі потрапили по Сєвєродонецькому об'єднанню Азот. Пошкоджено не менше двох цехів на різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку. Про наслідки обстрілів буде повідомлено окремо" , - зазначив він.

За словами Гайдая, за добу в області четверо загиблих, шестеро людей отримали поранення.

З мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню російські окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівку, Гірське, Катеринівку, Білогорівку, Миколаївку, Камишеваху та Павлоград.

По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали ворогові втрати. Ворог відійшов.

Загалом за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".