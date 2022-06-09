Латвія продовжить підтримку біженців з України до кінця року

Латвійський уряд на позачерговому засіданні у середу ввечері погодив продовження підтримки громадян України, які прибули до Латвії, повідомляє Європейська правда.

На порядку денному засідання уряду було два нормативні акти — поправки до закону "Про підтримку цивільних мешканців України" та нові правила Кабінету міністрів щодо забезпечення первинної підтримки мешканців України.

Поправки передбачають, по-перше, що така первинна підтримка як розміщення українських біженців надаватиметься на строк до 120 днів, але не довше, ніж до 31 грудня 2022 року. По-друге, поправки до закону свідчать, що фізичні та юридичні особи також зможуть отримувати компенсацію за проживання цивільних осіб в Україні терміном до 120 днів, але не довше, ніж до 31 грудня 2022 року.

Крім того, законопроєкт передбачає можливість для українських біженців, які не зможуть знайти собі житло, отримувати підтримку в розміщенні також після 120-денного періоду, але не довше, ніж до 31 грудня 2022 року.

Оскільки у червні у багатьох біженців спливає термін отримання первинної підтримки, то необхідно внести ясність у те, яка ситуація буде надалі, йдеться в інструкції до законопроєкту.

Поправки передбачають, що первинну підтримку – проживання та харчування – надаватимуть до 31 грудня 2022 року. Також зазначено, що проживання для всіх громадян України надається на строк до 120 днів, але не довше, ніж до 31 грудня 2022 року. При цьому право отримувати допомогу в розміщенні буде у всіх українських біженців незалежно від того, в який період після 24 лютого 2022 року вони прибули до Латвії. У свою чергу, харчування громадянам України, які звернулися за ним з 25 травня, надаватиметься на строк до 30 днів, але не довше, ніж до 31 грудня 2022 року.

Поправки передбачають, що фізична чи юридична особа, яка безкоштовно розміщує одного чи кількох громадян України у власному будинку, зможе отримувати компенсацію за проживання кожного біженця 120 днів (раніше 90 днів) до 31 грудня 2022 року. Це означає, що ті, хто прийме біженців, можуть претендувати на компенсацію за період не більше 120 днів у 2022 році.

Передбачається, що на ці заходи підтримки знадобиться 7,87 млн євро з державного бюджету цього року та 964 900 євро наступного року. Левова частка коштів — близько 5,76 млн євро — із цієї суми призначена для забезпечення біженців житлом.

За інформацією МВС, з початку війни в Україні в Латвії зареєстровано близько 32 000 біженців, майже 26 000 з них отримали дозвіл на проживання з правом на працевлаштування.