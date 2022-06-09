У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31 700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1398 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3438 (+9) од,
- артилерійських систем – 711 (+8) од,
- РСЗВ - 213 (+0) од,
- засобів ППО - 96 (+0) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3),
- крилатих ракет - 125 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15) од,
- спеціальної техніки - 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.