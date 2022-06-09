У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Фото: ВМС ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 31 700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1398 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3438 (+9) од,
  • артилерійських систем – 711 (+8) од,
  • РСЗВ - 213 (+0) од,
  • засобів ППО - 96 (+0) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3),
  • крилатих ракет - 125 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15) од,
  • спеціальної техніки - 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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