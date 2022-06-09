WP: США та Британія навчать українських військових використанню нових РСЗВ

США та Велика Британія розробили план навчання українських військових роботі з новими реактивними системами залпового вогню, зокрема HIMARS, які мають отримати ЗСУ в якості військової допомоги.﻿ Про це розповів голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі, посилаючись на The Washington Post, повідомляє Новое время.

За його словами, американські військові розробили план навчання одразу взводу українських солдатів.

Він залежить від того, наскільки перша група військових продемонструє майстерність володіння цією зброєю.

"Ми повинні розпочати цю справу з раціональної та продуманої програми, яка дозволить навчити їх до рівня, за якого вони стануть ефективними. Просто кинути цю систему зброї у бій не принесе користі. Ви маєте бути навчені роботі з нею, щоб досягти максимально ефективного використання зброї як високоточної системи" , - пояснив генерал.

Міллі додав, що Велика Британія також навчатиме по одному взводу за раз, що дозволить українським силам наростити свою реактивну артилерію.

Видання зазначає, що навчання української армії роботі новими РСЗВ може говорити, що планується відправити Україні більше такої зброї.