ДСНС: унаслідок обстрілу Харкова спалахнуло декілька пожеж

За добу у Харківській області рятувальники здійснили 27 оперативні виїзди на ліквідацію пожеж, з яких 16 пожеж спричинених обстрілами. Про це повідомляє﻿ ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова.

Загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. О 03:10 усі пожежі були ліквідовані.

За попередніми даними 2 особи загинуло, ще 4 чоловік зазнали травм. Остаточна інформація з'ясовується, йдеться в повідомленні.

Піротехніки ДСНС протягом доби ліквідували 137 ворожих боєприпасів.