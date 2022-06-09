Поставки товарів із США до Росії впали до рекордного за 20 років мінімуму

У квітні ввезення в РФ товарів із США порівняно із березнем скоротилось зі 101 млн доларів до 89 млн доларів. Це рекордний мінімум для постачання зі США з 2002 року, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що Федеральна митна служба РФ призупинила публікацію щомісячних даних по зовнішній торгівлі Росії, дані за лютий та наступні місяці не були опубліковані.

"Американські зовнішньоторговельні дані виходять із лагом більш ніж 30 днів. Постачання російських товарів у США у квітні знизилися порівняно з березнем на 24%, але залишилися на відносно високому рівні - $2,08 млрд. Для порівняння, минулого року США ввозили в середньому російських товарів на $2,47 млрд на місяць" , - йдеться у статті.

При цьому, у структурі американського експорту до Росії у квітні обнулилися постачання по низці промислових та транспортних категорій: до нуля впали постачання суден і човнів ($1,1 млн у квітні, $1,6 млн у лютому), поршневих двигунів внутрішнього згоряння ($0,2 млн у березні, $6,9 млн у лютому), тунелепрохідницьких машин, бурильних установок, обладнання для забивання паль ($1,2 млн у березні, $9,3 млн у лютому).

Експорт легкових машин становив $0,1 млн ($3,3 млн у березні, $27,1 млн у лютому), сільськогосподарських машин - $0,08 млн ($1,5 млн у березні, $9,2 млн у лютому).

Загалом постачання американських машин та обладнання до Росії у квітні становило трохи більше $29 млн (у березні - близько $25 млн). У лютому ці поставки становили майже $130 млн.

Трохи зросли у квітні постачання фармацевтичних препаратів - до $17,6 млн ($13,6 млн у березні, $60 млн у лютому). Ліки загалом виведені американською владою з-під санкцій проти Росії.

Зазначається, що за підсумками 2021 року США займали п'яте місце в списку найбільших торгових партнерів Росії за сукупним товарообігом. За підсумками 2022 вони, ймовірно, відкотяться вниз. Білорусь уже обійшла Німеччину за обсягом експорту до Росії за даними за квітень.

При цьому, в американському імпорті з Росії більшість традиційних статей теж знизились: