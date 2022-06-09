ГУР: Окупанти мінують Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, для мінування Херсонської області російські військові завезли на окуповану територію боєприпаси 50-х років минулого століття, повідомляє Українська правда.

"Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження".

За інформацією української розвідки, на окуповану територію прибула колона російських військових вантажівок з мінами, виготовленими у 50-х роках минулого сторіччя. Боєприпаси зберігалися на складах в Ростовській області та були підготовлені для знищення.

Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування направило боєприпаси на передову.

При спробі встановити мінні загородження, на цих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських військ. Військове керівництво класифікувало це як нещасний випадок.