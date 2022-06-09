Міноборони Британії: Армія РФ намагається атакувати на Ізюмському напрямку

За інформацією міністерства оборони Великої Британії, бої у Сєвєродонецьку продовжуються. Крім того, російські окупаційні війська також активізувалися на Ізюмському напрямку, повідомляє Новое время.

Просування Росії на цьому напрямку застопорилося з квітня, після того, як українські війська вміло використали місцевість, щоб уповільнити просування окупаційних військ.

Росія, ймовірно, намагалася відновити Східну групу військ після того, як вона зазнала дуже тяжких втрат під час невдалого наступу на Київ, але її підрозділи залишаються недостатньо укомплектованими.