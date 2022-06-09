Братчук: для Одеси та Миколаєва зросла загроза атаки РФ з моря

За останню добу зросла загроза ракетних ударів РФ по Одеській та Миколаївській областях з акваторії Чорного моря. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що ще кілька днів тому війська РФ найчастіше застосовували стратегічну авіацію, яка стартувала з території Росії.

"Сьогодні загроза зросла з акваторії Чорного моря, бо там постійно угруповання Чорноморського флоту. На підводних човнах вони несуть на борту крилаті ракети морського базування Калібр. Саме звідси йде загроза не лише для Одеської області, а й для наших сусідніх областей, насамперед Миколаївської" , — попередив він.

Братчук також запевнив, що жодного розмінування Одеського порту для вивезення українського зерна, як на тому наполягає кремлівський режим, не буде.

"Щойно ми розмінуємо узбережжя, російські кораблі з десантом уже будуть тут. Усі це розуміють, і вище керівництво також. Тому жодного розмінування бути не може" , — наголосив чиновник.

Також Братчук повідомив, що ніч в Одесі та області пройшла спокійно.