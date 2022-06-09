СБУ: у Києві затримано керівників політичної партії
СБУ викрила керівників однієї з партій на вимаганні коштів за включення особи до виборчого списку та "підтримку" в політичній кар’єрі, повідомляє прес-служба СБУ.
За даними Служби безпеки, голова однієї з політпартій та керівник її територіального осередку вирішили заздалегідь "підготуватися" до наступних парламентських виборів і продати нібито "прохідне" місце у своєму списку.
Свої послуги вони оцінили у $2,5 млн.
Для цього розробили спеціальний маршрут просування політичними сходами: вступ до партії, посада голови районного осередку. Згодом за винагороду навіть бралися призначити чоловіка радником керівника ПрАТ "Київводоканал" – для успішного старту політичної кар’єри, йдеться в повідомленні.
Кошти повинні були передаватись зловмисникам за графіком, складеним головою партії. Сума першого траншу становила $50 тис.
Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі першої частини.
Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за 2 статтями КК України:
- ч.3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди)
- ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).