СБУ: у Києві затримано керівників політичної партії

СБУ викрила керівників однієї з партій на вимаганні коштів за включення особи до виборчого списку та "підтримку" в політичній кар’єрі, повідомляє﻿ прес-служба СБУ.

За даними Служби безпеки, голова однієї з політпартій та керівник її територіального осередку вирішили заздалегідь "підготуватися" до наступних парламентських виборів і продати нібито "прохідне" місце у своєму списку.

Свої послуги вони оцінили у $2,5 млн.

Для цього розробили спеціальний маршрут просування політичними сходами: вступ до партії, посада голови районного осередку. Згодом за винагороду навіть бралися призначити чоловіка радником керівника ПрАТ "Київводоканал" – для успішного старту політичної кар’єри, йдеться в повідомленні.

Кошти повинні були передаватись зловмисникам за графіком, складеним головою партії. Сума першого траншу становила $50 тис.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі першої частини.

Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за 2 статтями КК України: