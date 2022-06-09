Геращенко: ВСУ знищили базу ПВК "Вагнера"

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повыдомив, що у четвер, 9 червня, українські військові знищили на Луганщині базу найманців російської ПВК "Вагнера", повідомляє Новое время.

"На стадіоні у Кадіївці (колишній Стаханов), куди „прилетіло“ рашистам, окрім складу боєприпасів була база найманців ПВК Вагнера. За попередньою інформацією, в результаті вибухів лише один уцілілий" , — розповів він, опублікувавши фото, на якому видно величезний стовп чорного диму, що піднімається з підконтрольних РФ позицій.