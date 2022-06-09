"Азовсталь" намагалися деблокувати: деталі операції і чому не вийшло

Україна не лише спланувала, але й намагалася провести деблокаду заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де вже кілька тижнів тримали оборону захисники, проте група бійців, які висунулись у бік міста, зіткнулася з шаленим спротивом окупантів і змушена була відступити, повідомляє Українська правда.

За словами співрозмовників видання, деблокада Маріуполя була можливою на перших етапах, але з кожним днем ставала все менш реальною.

Президент Володимир Зеленський і верхівка командування армії, за даними УП, теж поділяли обережний оптимізм щодо можливості звільнення захисників "Азовсталі".

Саме тому одна спроба деблокади була не лише спланована, а й втілена у життя. Вона відбулася після кількох тижнів кривавої блокади Маріуполя. Під загальним командуванням ГУРу з району Гуляйполя в бік Маріуполя вирушила група, яка мала прорватись у місто.

У складі цього підрозділу була частина ГУРівців, частина військових із ЗСУ, частина бійців "Азову", включно з лідером "Нацкорпусу" Андрієм Білецьким.

Спершу планувалося, що їм дадуть танків і бронемашин більше 80 одиниць, однак, коли дійшло до справи, то зібрали лише кілька танків, БМП і БТРів (до 20 штук).

Попри це група все ж висунулась в бік Маріуполя. Вона пройшла близько 10-15 км, наштовхнулась на шалений захист і мусила відступити.

Співрозмовники видання підкреслюють, що для успішності деблокади на підтримку українських сил мав би відбуватись одночасний зустрічний прорив маріупольського гарнізону. Але це стало нереально після дій 36-ої бригади морської піхоти.

Спочатку 4 квітня один батальйон 36-ої бригади раптово здався в полон, а потім несподівано командир 36-ої бригади Володимир Баранюк, нікого не попередивши, прийняв рішення піти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Також, за словами командира "Азова" Дениса Прокопенка (Редіса), багато людей були кинуті напризволяще, і вони просто потрапили в полон.

Інший співрозмовник, близький до "Азова", розповів, що морпіхи здались з танками, із РСЗВ і боєприпасами, чим дуже послабили сили оборони.

Після цього стало зрозуміло, що деблокада малими силами з неокупованої території навіть на одному напрямку неможлива.