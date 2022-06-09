ВЦА: Збройні сили контролюють близько третини Сєвєродонецька

Голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що Збройні сили України наразі контролюють близько третини міста, повідомляє Новое время.

"Якщо говорити про житлові квартали – це десь третина міста в старій частині. Ситуація – досить складна, враховуючи, що йдуть постійні вуличні бої, і тактично позиції можуть змінюватись. Але в цілому лінію оборони Збройні сили тримають, місто контролюють частково. Ті позиції, які зайняті, – під контролем наших Збройних сил" , – сказав Стрюк.

За його словами, останні кілька діб підвищилася інтенсивність боїв, російські війська намагаються докласти максимум зусиль для того, щоб взяти місто штурмом. Глава ВЦА наголосив, що "наші Збройні сили витримують, тому є всі сподівання, що їм (силам РФ – ред.) це не вдасться".

"Постійні обстріли не дозволяють, можливо, десь просуватися нашим Збройним силам, щоб звільняти місто, але водночас і російська сторона потрапляє під свої обстріли" , – додав він.

Також Стрюк сказав, що цивільний, волонтерський транспорт в місто потрапити не може, гуманітарну допомогу можливо завезти лише невеликими партіями за допомогою військових «там, де мається гостра потреба».

"Місто постійно у вуличних боях, артилерійських обстрілах. Майже півтора місяці відсутня централізована вода, електрика. Гуманітарна складова зараз критична" , – зазначив Стрюк.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має чисельну перевагу під час боїв за Сєвєродонецьк, але Україна має шанси на перемогу. Глава держави зазначив, що ворог щодня втрачає близько 300 осіб особового складу.