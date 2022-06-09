Андрющенко: окупанти відправляють маріупольців за "довідками" у фільтраційні табори

У Маріуполі окупанти зупинили процедуру проходження фільтрації, яка дозволяє пересуватися містом і виїжджати з нього. Про це повідомив﻿ радник мера міста Петро Андрющенко.

"Тепер всі, хто не пройшов фільтрацію мають організованими автобусами їхати в фільтраційні табори в с. Нікольське або с. Безімене і там в пункті компактного розміщення очікувати по декілька днів на фільтрацію з ризиком бути депортованим до Росії" , - йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що самостійно можна пройти фільтрацію, виїхавши автівкою до м. Докучаєвськ Донецької області, але отримання перепустки на переміщення займає від тижня. Де-факто місто залишається зачиненим на виїзд навіть до Росії, додав він.

Також, за його словами, окупанти майже демонтували в'їзну стелу “Маріуполь”. Вартість будівництва була 3,5 млн. грн, тому про відновлення навіть не йдеться.