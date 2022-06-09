Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора

Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора. Про це повідомив﻿ міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1" , - йдеться в повідомленні.

Міністр додав, що представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.

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Нагадаємо, у квітні Starlink Ukraine було зареєстровано в Україні як представництво компанії SpaceX.