Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора
Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1", - йдеться в повідомленні.
Міністр додав, що представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.
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Нагадаємо, у квітні Starlink Ukraine було зареєстровано в Україні як представництво компанії SpaceX.