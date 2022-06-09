ЗМІ: Україна не отримає від Німеччини обіцяної зброї до зими

За даними німецького видання Die Zeit, система ППО Iris-T, яку Німеччина обіцяла надати Україні, буде передана не раніше листопада-грудня, повідомляє Новое время.

Видання пише, що система ППО раніше була замовлена Єгиптом, який тепер відмовиться від неї на користь України.

Аналогічна ситуація з обміном бронетехнікою з Грецією, в рамках якого країна має отримати від Німеччини 50 бронетранспортерів Marder замість радянських БМП.

Спочатку Греція мала поставити радянські БМП в Україну, але вони в основному розташовані на грецьких островах і, швидше за все, не будуть виведені, доки всі обіцяні Marder не будуть доставлені готовими до використання.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі пообіцяв передати Україні сучасне ППО IRIS-T для захисту великих міст.

Ракети IRIS-T — інфрачервоні самонавідні ракети класу «повітря-повітря» і малої дальності. IRIS-T має унікальну здатність у порівнянні з іншими аналогічними ракетами, такими як AIM-9X, націлюватися та збивати інші ракети класу "повітря-повітря" та "земля-повітря", забезпечуючи захист на 360°.