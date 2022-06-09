Зеленський назвав війну РФ проти України вірусом COVID-22

Президент України Володимир Зеленський порівняв повномасштабне вторгнення Росії з пандемією COVID-19, та назвав його новим вірусом – COVID-22.﻿ Про це він сказав під час онлайн-виступу на Time 100 Gala, повідомляє Новое время.

"Чому зараз це повторюється? Чому знову так важко? Зброя та санкції - це також вакцина. Вакцина проти COVID-22, яку принесла Росія. Ненависть — це вірус, і він ще більш смертоносний, ніж COVID-19. Він розповсюджується завдяки пропаганді. Завдяки безкарності вбивць. Чому для деяких країн COVID-22 начебто немає, як для конспірологів нібито не було COVID-19? Чому деяких людей не вчать навіть кров та смерть?" — наголосив він.

Зеленський зазначив, що у світі "щось точно вийшло з-під контролю" .

"Чи наш власний вплив, який ми стали недооцінювати, чи наше ставлення до лідерства. Ставлення до того, що означає бути лідером. Коли ненависть постукає у ваш будинок, чи будете ви готові? Хіба якась маска на обличчі зможе захистити вас від російського COVID-22? І чому вакцину проти нього — зброю та санкції - так складно отримати у достатньому обсязі?" — наголосив український президент.

Він заявив, що світовим лідерам необхідно бути впливовими на 100%.

"Ми можемо забезпечити поразку тиранії. Усі ми, всі лідери нашого часу. Ми можемо надійно захистити волю. Ми можемо зупинити шантаж, до якого вдається людина, якій взагалі не місце в нашому списку. Якщо ми це можемо, то ми повинні це зробити. Бо вплив зобов’язує" , — резюмував він.

Наприкінці травня, після майже трьох місяців війни Росії проти України, читачі журналу Time назвали Зеленського найвпливовішою людиною 2022 року.

Разом із ним до п’ятірки лідерів також увійшли гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, медичні працівники, які, як і раніше, відіграють важливу роль у боротьбі з COVID-19 і президент США Джо Байден.