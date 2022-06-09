В ООН просять світ перестати думати лише про Україну

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) заявив, що світ має перестати концентруватися виключно на питанні війни в Україні для запобігання масовому голоду в Сомалі, повідомляє Ділова столиця.

"Якщо світ не відвернеться від війни в Україні і не почне діяти негайно, на Африканському Розі ось-ось станеться вибух дитячої смертності" , — сказала заступник регіонального директора ЮНІСЕФ Ранія Дагаш.

На Африканському Розі вже не було чотирьох сезонів дощів поспіль. Це найсильніша посуха за понад 40 років, і п'ятий сезон у жовтні-грудні також, ймовірно, не відбудеться.

Зазначається, що посуха у поєднанні з глобальним зростанням цін на продовольство та паливо, викликане війною в Україні, вдарила по мільйонах людей по всьому континенту, зробивши основні продукти харчування недоступними для бідних сімей та знищивши врожай та худобу.

За словами Дагаш, у Сомалі 386 000 дітей терміново потребують лікування від небезпечного для життя недоїдання, і це число вже перевищує 340 000 дітей, які потребували лікування у 2011 році, коли голод забрав життя сотень тисяч людей. Донорське фінансування було щедрим, проте його недостатньо для необхідних 250 мільйонів доларів.

"У нас є лише третина того, що нам потрібно цього року. Ми закликаємо міжнародне співтовариство на чолі з Великою сімкою, яка зустрінеться у Німеччині через кілька тижнів, виділити нове додаткове фінансування для порятунку життів" , — сказала заступник регіонального директора дитячого фонду ООН .

Представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН у Сомалі Етьєн Петершмітт розповів, що мільйони людей недоїдають, а 213 000 людей зазнають крайнього браку продовольства. За його словами, посуха висушила пасовища, призвела до зростання цін на продукти харчування та воду. Близько 3 мільйонів голів худоби загинули, починаючи з минулого року, через посуху та хвороби.

Сомалі "перебуває на межі руйнівного та повсюдного голоду, голодування та смерті", сказав він, додавши, що це "ідеальний шторм для масового голоду, якщо не вжити заходів зараз".