Гайдай розповів деталі ворожого обстрілу "Азоту"

Російська армія 8 червня обстріляла хімічне підприємство "Азот" на Луганщині. Викидів хімічних речовин у довкілля не було, повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Бомбосховище вціліло, тому обійшлося без жертв.

Однак у результаті вибухів пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства.