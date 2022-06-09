Гайдай розповів деталі ворожого обстрілу "Азоту"

Гайдай розповів деталі ворожого обстрілу "Азоту"
Фото: Сергій Гайдай

Російська армія 8 червня обстріляла хімічне підприємство "Азот" на Луганщині. Викидів хімічних речовин у довкілля не було, повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Бомбосховище вціліло, тому обійшлося без жертв. 

Однак у результаті вибухів пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства.

"Один із них ключовий – цех виробництва аміаку 1-Б. Втім, викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося – всі добрива та хімікати, як запевнив власник підприємства, було вивезено з території на другий день війни", - йдеться в повідомленні.

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