Гайдай розповів деталі ворожого обстрілу "Азоту"
Російська армія 8 червня обстріляла хімічне підприємство "Азот" на Луганщині. Викидів хімічних речовин у довкілля не було, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Бомбосховище вціліло, тому обійшлося без жертв.
Однак у результаті вибухів пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства.
"Один із них ключовий – цех виробництва аміаку 1-Б. Втім, викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося – всі добрива та хімікати, як запевнив власник підприємства, було вивезено з території на другий день війни", - йдеться в повідомленні.