ГУР: Окупантам не вистачає холодильників для зберігання вбитих

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляють, що окупанти в Мелітополі терміново шукають додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл знищених військових РФ, оскільки міський м’ясокомбінат заповнений трупами вщерть, повідомляє Українська правда.

"Наразі в Мелітополь активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе".

За даними розвідки, 6 червня російські військові приїхали на підприємство "Арон-М" та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництву компанії повідомили про рішення зберігати тіла окупантів на безоплатній основі.

В розвідці підкреслюють, що кількість тіл військових РФ зростає на окупованій території не лише через великі втрати на фронті, але й тому, що військове керівництво намагається приховати реальні масштаби втрат. Тому практикується так зване "дозоване" відправлення тіл в РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі.