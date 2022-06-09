ДБР: повідомлено про підозру оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу "Більшовик"

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом оцінювачам, які підробили документи, занизивши ринкову вартість 100% акцій Першого київського машинобудівного заводу (до 2018 - "Більшовик") на суму понад 1 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Встановлено, що було підроблено звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу. У ДБР додали, що цей документ не відповідає вимогам законодавства, що підтверджено судовими експертизами.

Такими діями завдано значних економічних збитків державі.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 КК України (Складання оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа, за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 27 жовтня 2021 року на аукціоні Фонду державного майна продали завод "Більшовик" у рамках "Великої приватизації".