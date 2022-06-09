СБУ: РФ планує розміновувати Маріуполь "природнім шляхом"

Російське військове командування розглядає можливість використання українців для розмінування Маріуполя так званим "природнім шляхом".

Обговорення таких намірів керівництва ЗС РФ оприлюднив у четвер, 9 червня, прес-центр СБУ.

"На допомогу вам чи місту Маріуполю на розмінування природним шляхом або на окопи хочуть визначити затриманих з Мелітополя" , — повідомив свого співрозмовника представник ФСБ з позивним Каспій.

За його словами, дане питання вже узгоджено.