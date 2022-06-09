СБУ: РФ планує розміновувати Маріуполь "природнім шляхом"
Російське військове командування розглядає можливість використання українців для розмінування Маріуполя так званим "природнім шляхом".
Обговорення таких намірів керівництва ЗС РФ оприлюднив у четвер, 9 червня, прес-центр СБУ.
"На допомогу вам чи місту Маріуполю на розмінування природним шляхом або на окопи хочуть визначити затриманих з Мелітополя", — повідомив свого співрозмовника представник ФСБ з позивним Каспій.
За його словами, дане питання вже узгоджено.
"Наше керівництво продублювало коменданту області, всі в курсі. Головне — механізм продумати", — заявив окупант.