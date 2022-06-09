Рєзніков озвучив якої зброї потребує Україна

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, постачання якої зброї домагатиметься Україна найближчим часом, повідомляє Новое время.

У себе в Facebook він написав, що серед цілей України — засоби протиповітряної оборони та літаки. За словами міністра, такі цілі України щодо озброєння такі:

отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;

забезпечити повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виготовляються або їх дуже мало) на платформи, розповсюджені в країнах НАТО та забезпечені боєприпасами;

домовитися з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, які готові до виконання бойових завдань (organic unit);

залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ. Радянська техніка переважно застаріла і вимагає приведення в бойовий стан, а від партнерів Україна поки що отримує досить легку броню, не завжди зі зброєю;

отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту українського неба.

"Я не можу сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї. Категорично ні. Але водночас я безмежно вдячний країнам, які нас підтримують. Зокрема, США, Великій Британії, Польщі, нашим Балтійським друзям. Усім іншим державам, які допомагають стримувати російське зло" , — написав Резніков.

Також міністр повідомив, що до виконання бойових завдань на фронті вже готові польські самохідні артилерійські установки Krab.

"Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ Краб. Після знарядь М777 та FH70, САУ Ceasar та М109А3 - це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити" , - написав Резніков у Facebook.

За його словами, Міноборони вже забезпечило постачання Збройним силам України понад 150 артилерійських платформ 155 мм калібру.

"Запаси снарядів цього калібру вже на 10% перевищують запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які перебували на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища за радянські зразки, тому менша витрата" , — зазначив глава Міноборони.

Одночасно до ЗСУ було поставлено понад півсотні знарядь інших великих калібрів, а також снарядів до них, що становлять вже понад 75% обсягу, що був на початок повномасштабного російського вторгнення.

Також в Україну за цей час було поставлено десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, а також сотні мінометів та сотні тисяч пострілів до них.