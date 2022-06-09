Україна очікує отримати $20 млрд до кінця року

Україна сподівається залучити до кінця року додатково 20 мільярдів доларів. Про це сьогодні на засіданні податкового комітету Верховної Ради повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Корреспондент.

"Цього місяця ми плануємо залучити $4,8 млрд. Порівняно з $1,5 млрд у травні - це дуже суттєва підтримка" , – сказав Марченко. ﻿

Надходження ще 4 млрд доларів очікується у липні.

"До кінця року ми плануємо додатково залучити $20 млрд" , - повідомив Марченко.

Напередодні стало відомо про виділення Україні 1,5 млрд доларів Світовим банком. Кошти будуть спрямовані на невійськові потреби - для виплати заробітної плати державним та соціальним працівникам.