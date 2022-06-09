До Києва привезли загиблих з "Азовсталі", більшість – не з "Азову"

До Києва привезли тіла ще 58 загиблих українських захисників з "Азовсталі". За попередніми даними, четверо з них служили у полку "Азов". Тіла загиблих військових поховають у Меморіалі загиблим героям "Азовсталі". Про це, посилаючись на прес-службу "Азова" та "Громадське", повідомляє Сьогодні.

"Згідно з певними домовленостями, спочатку планувалося, що буде обмін 50 на 50 тіл загиблих військовослужбовців. Але на територію України вчора привезли 58 тіл із території заводу "Азовсталь", – заявили в полку.

Зазначається, що процес ідентифікації загиблих буде тривалим та складним, адже в більшості випадків необхідно проводити процедуру ДНК.

Ховати тіла загиблих захисників "Азовсталі" надалі планують у Меморіалі загиблим героям "Азовсталі". Його планують збудувати на схилах Дніпра.