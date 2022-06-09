До Києва привезли загиблих з "Азовсталі", більшість – не з "Азову"
До Києва привезли тіла ще 58 загиблих українських захисників з "Азовсталі". За попередніми даними, четверо з них служили у полку "Азов". Тіла загиблих військових поховають у Меморіалі загиблим героям "Азовсталі". Про це, посилаючись на прес-службу "Азова" та "Громадське", повідомляє Сьогодні.
"Згідно з певними домовленостями, спочатку планувалося, що буде обмін 50 на 50 тіл загиблих військовослужбовців. Але на територію України вчора привезли 58 тіл із території заводу "Азовсталь", – заявили в полку.
Зазначається, що процес ідентифікації загиблих буде тривалим та складним, адже в більшості випадків необхідно проводити процедуру ДНК.
Ховати тіла загиблих захисників "Азовсталі" надалі планують у Меморіалі загиблим героям "Азовсталі". Його планують збудувати на схилах Дніпра.
"Це буде біля найбільшого прапора України, поруч із Меморіалом загиблих у Другій світовій війні. Поховання буде проходити в міру ідентифікування тіл загиблих і тільки за згодою батьків або близьких родичів", — додали в полку.