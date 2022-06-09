У ВООЗ розпочали підготовку до можливого спалаху холери у Маріуполі

Всесвітня організація охорони здоров’я готується до можливого спалаху холери в Маріуполі, повідомляє Новое время.

Як повідомила прессекретар організації Маргарет Харріс у Twitter, у регіоні вже розмістили засоби для лікування холери та вакцинації. Де саме це зроблено, представник ВООЗ не уточнила.

"У Маріуполі через великі пошкодження систем водопостачання питна вода змішується зі стічними водами. Ми стурбовані ризиком захворювання на холеру і розмістили в цьому районі засоби для лікування холери та вакцинації" , - уточнила вона.

6 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська окупаційна влада починає закривати захоплений Маріуполь на карантин. Є інформація, що у місті поширюється холера.

Про ризик спалаху холери попередили і в МОЗ.