Валютний ринок в умовах війни: день 106-й

У четвер, 9 червня, робота міжбанківського﻿ валютного ринку триває в особливому режимі, що вже став звичним.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок, 6 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 8,12 млн. порівняно з попереднім робочим днем, і склав 190,08 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 1,16 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 6 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 5,6 млн доларів: на 192,3 млн доларів було подано заявок на покупку та на 186,7 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема станом на 13:30 сьогоднішнього дня євро купують по 31,3627 гривень, а продають по 31,6763 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків в НБУ станом на ранок 9 червня зріс на 4193,38 млн., і склав 43060,05 млн. гривень.

Курс готівкового долара у четвер майже не змінився порівняно з учорашнім днем. Так, якщо вчора в районі обіду долар у столиці продавали по 35,25-35,30 гривень, то сьогодні, водночас – по 35,20-35,25 гривень. Тобто за добу долар подешевшав приблизно на 5 копійок.

Оператори готівкового валютного ринку констатують настання періоду літньої стабілізації курсу.

"Нікому нічого не потрібно: не купують, не здають", – прокоментував порталу "Курс України" поточну ситуацію представник однієї великої мережі столичних обмінних пунктів.

Євро на FOREX продовжує здійснювати різкі хаотичні рухи вгору-вниз. Сьогодні він торгується в діапазоні 1,0693-1,0733 долара, і вже чотири рази з початку дня змінював напрямок руху. Ціна готівкового євро залишилася на тому ж рівні, що й учора. Сьогодні у Києві його продають по 37,65-37,80 гривень. Складається враження, що готівковий ринок знайшов рівень рівноваги, тобто. ціни, що влаштовують і продавців, і покупців.

Російський карбованець знову зміцнюється. До обіду четверга долар подешевшав до 57,40 руб/$, тобто коштує стільки ж, як і в 20-х числах минулого місяця, коли він вже опускався до 56 руб/$.

Ціна "криптовалюти №1" біткоїна на добу коливається в діапазоні 29900-30900 $ за одну монету. На момент написання цієї статті біткоїн на популярній біржі торгується в районі 30430 $ за 1 BTC. На думку аналітиків, ціна біткоїна найближчими днями буде змінюватися в межах 28000-32000 $.