Кличко: КМДА позбавила Мінськ статусу міста-побратима Києва

Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні позбавила Мінськ статусу міста-побратима.

Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва.