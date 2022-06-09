Кличко: КМДА позбавила Мінськ статусу міста-побратима Києва
Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні позбавила Мінськ статусу міста-побратима.
Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва.
"Так що нам нічого не заважало прийняти рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українські міста та селища й відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", - додав Кличко.