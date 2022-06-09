Радник мера: окупанти в Маріуполі відмовилися від пошуку загиблих під завалами

У Маріуполі окупанти остаточно перейшли на практику знесення будинків та відмови від пошуку тіл загиблих під завалами. Про це повідомив﻿ радник мера міста Петро Андрющенко.

На відео видно будівельну техніку, яка навантажує рештки розбомбленого будинку на самоскид.

"Лівобережний район. Район вулиць Московська та Володимирська. Район найбільше постраждав від обстрілів російських Градів наприкінці лютого - початку березня. Люди були відрізані від можливості виїхати в умовно безпечне місце (на той час) в Центр Маріуполя" , - йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що невідомо, скільки загиблих досі знаходиться під завалами, проте тіла не шукають, а тому вони будуть поховані на Лівобережному сміттєзбірному полігоні.