Медуза: Пушиліна та Пасічника можуть замінити російськими чиновниками

Ватажків так званих Донецької та Луганської "народних республік" Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника можуть замінити на російських чиновників, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише російське видання "Медуза".

Видання з посиланням на близьке до адміністрації президента Росії джерело пише, що Пушилін і Пасічник можуть позбутися своїх постів. Причому вже найближчим часом.

Зокрема, їх можуть замінити на російських чиновників.

"Бардаку розподілу бюджетного фінансування каламутними місцевими персонажами бути не повинно. Гроші мають йти в правильному напрямку" , - зазначив співрозмовник.

"Медуза" зазначає, що цю інформацію поки не вдалося підтвердити офіційно.

Нагадаємо, раніше українська сторона повідомляла, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін отримав поранення в Лимані, однак інформація не була підтверджена.

У березні ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник анонсував проведення "референдумів" про приєднання окупованого Донбасу до Росії.