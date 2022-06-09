У Кремлі розповіли, коли закінчиться війна з Україною

Спікер глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна в Україні не закінчиться доти, доки не "виконають усі завдання" президента Росії Володимира Путіна, повідомляє Ділова столиця.

Про це Пєсков розповів журналістам російських пропагандистських ЗМІ.

"Президент Путін окреслив завдання спеціальної військової операції. Виконання цих завдань означатиме закінчення цієї спеціальної військової операції" , - сказав прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Відомо, що переобладнаний у морг міський м'ясокомбінат повністю заповнений тілами вбитих окупантів.