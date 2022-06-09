Міноборони: спецслужби РФ намагаються зірвати постачання зброї в Україну

Росія намагається зірвати придбання та постачання озброєнь та військової техніки партнерів в Україну для боротьби з окупантами, повідомляє Новое время.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Спецслужби РФ посилили підривну діяльність у різних країнах світу з метою зриву укладання контрактів Україною щодо придбання та постачання озброєння та військової техніки" , - сказала вона на брифінгу.

Маляр додала, що їхня підривна діяльність спрямовується на зриви самої поставки цієї техніки та озброєння.

За її словами, Кремль також продовжує фінансувати культурні, соціальні та гуманітарні проекти у світі.

21 травня перед другою міжнародною зустріччю з постачання зброї в Україну, президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від онлайн-саміту міністрів оборони понад 40 країн рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню.

На початку червня він повідомив, що повною перемогою України буде повернення контролю над усією територією країни, для чого Україні потрібно більше озброєння.

З початку повномасштабного вторгнення Росії країни-партнери передають Україні озброєння та техніку.

1 червня президент США Джо Байден підтвердив, що новий пакет американської військової допомоги Україні включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS та снаряди до них.

У пресслужбі Пентагону розповіли, що 11-й пакет допомоги Україні на 700 млн доларів включає:

РСЗВ HIMARS та снаряди до них;

п'ять протиартилерійських радарів;

дві РЛЗ виявлення повітряних цілей;

1 тисяча Javelin та 50 пускових установок;

6 тисяч одиниць протитанкової зброї;

15 тисяч 155 мм артилерійських снарядів;

чотири вертольоти Мі-17;

15 тактичних автомобілів;

запчастини та обладнання.

У свою чергу Британія вже анонсувала постачання Україні реактивних систем залпового вогню M270. Рішення про відправку РСЗВ було погоджено зі США, які є виробниками цього озброєння.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що найближчим часом Україна отримає потрібну зброю для інтенсивного контрнаступу.