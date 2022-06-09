Укрпошта обирає дизайн нових марок: як вони виглядають

Голова Укрпошти Ігор Смілянський запустив онлайн-голосування за дизайн нової патріотичної марки "Доброго вечора, ми з України!". У марки є п'ять варіантів і жителі України можуть проголосувати, щоб вибрати кращий дизайн, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Як виглядають нові варіанти марок

"Філателісти на місці? Сьогодні стартує голосування за найкращий ескіз до поштової марки "Доброго вечора, ми з України!" - повідомив Смілянський.

Він показав всі п'ять варіантів нової марки: на одній зображені KALUSH Orchestra, які виграли Євробачення 2022, на другій - спина Путіна і рука українського солдата, на третій - бойовий гусак, на четвертій - трактор, який тягне російський танк, а на п'ятій - Півник.

Скільки триватиме голосування

Часові рамки онлайн голосування обмежені - з 9 по 15 червня. Результати голосування голова Укрпошти повідомить 15 червня. Запуск нової марки запланований на липень.

"Хочу нагадати, що це перша повністю народна марка, де тематику та ескіз обиратимуть українці. Нам прийшло близько 1500 ескізів, я щасливий, що в Україні так багато талановитих художників. Деяких запримітив для подальшої співпраці" , - підкреслив Смілянський.

Де можна проголосувати

Онлайн-голосування запустили в додатку "Дія".

Також проголосувати можна на офіційних сторінках Укрпошти: у Facebook, в Instagram, у Telegram. А ще на сторінці голови Укрпошти Ігоря Смілянського в Telegram.