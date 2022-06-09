Радник мера: окупанти почали роздавати пенсії у Маріуполі

Російські окупанти розпочали роздачу пенсій рублями у захопленому Маріуполі, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти почали видавати пенсії від Росії в Маріуполі. За їхніми даними, зареєстровано близько 47 тис. пенсіонерів, проте наші джерела повідомляють, що ще близько 10 тисяч маріупольців принципово не подали документи на подачки окупантів.

Видача пенсій очікувано перетворилася на чергове пекло та знущання. Черга розписана до кінця місяця, але знову ж таки – це не рятує від хамства та битви за виживання”.

У перерахунку із рублів на гривню розмір пенсії становить 2600 гривень.

Пенсію видають "на руки" готівкою, яку окупанти завезли напередодні до броньованих автомобілів.

Андрющенко переконаний, що російська влада змушена друкувати гроші для того, щоб виплачувати пенсії мешканцям захоплених територій України.