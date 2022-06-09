Посол Британії відвідала Бучу

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс відвідала Бучу, де окупанти чинили злочини проти мирних жителів, повідомляє Новое время.

"Сьогодні я відвідала Бучу. Мешканці пройшли через пекло. Я відвідала братську могилу. Поговорила з батьками та дітьми. Діти розповідали про сирени та стрілянину" , - написала вона у своєму Twitter.

Сіммонс обговорила відновлення міста з мером Бучі, а питання правосуддя – з прокурорами.

Посол також заявила, що пишається наданням гуманітарної допомоги місту Британією.

Після втечі окупантів із Київської області світ побачив результати їхніх звірств, жертвами яких стали сотні мирних людей. У Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі були виявлені тіла закатованих та вбитих росіянами мирних жителів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що різанина, яку російські окупанти влаштували в Бучі, була умисною.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії та її армії геноцидом українського народу.

Лідери західних країн рішуче засудили військові злочини російської армії та закликали до розслідування та притягнення винних до відповідальності.