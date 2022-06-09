РосЗМІ: у "ДНР" засудили до страти іноземців, які захищали Україну

Російські ЗМІ повідомляють, що на тимчасово окупованій території Донецької області "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну, повідомляє Українська правда.

Так званий "верховний суд ДНР" ухвалив перший вирок іноземним бійцям, які воювали на боці України, яких вони називають "найманцями".

Йдеться про британців Ейдена Асліна, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма. Один з адвокатів "засуджених" заявив, що військові планують оскаржити смертний вирок.