Генштаб: РФ намагається відновити наступ для повного захоплення Запорізької області

Російські війська намагаються відновити наступ, аби, ймовірно, повністю захопити Запорізьку область. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Ліга.net.

За його словами, на Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках противник веде позиційну оборону та обстрілює українські війська.

"Ворог зосередився на утриманні рубежів, але одночасно не залишає спроб відновити наступ на цих напрямках, ймовірно, з метою виходу на адміністративні кордони Запорізької області" , – сказав Громов.

Також представник Генштабу заявив, що у разі повного захоплення Херсонщини росіяни намагатимуться взяти Миколаїв, щоб створити умови для наступу на Одесу.