ООН: у Європі перебувають 4,8 мільйона українських біженців

Згідно з аналізом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, зараз у європейських країнах перебуває близько 4,8 млн біженців з України, повідомляє Європейська правда.

Про це говорять оновлені дані ООН.

За даними УВКБ ООН у Женеві, від початку агресивної війни Росії було зареєстровано майже 7,3 мільйона перетинів кордону України для виїзду за кордон.

Статистика також показує 2,3 мільйона перетинів кордону у зворотному напрямку, тобто з-за кордону до України. Не виключено, що цей показник зафіксував людей, які їздили туди і назад кілька разів.

Статистика нічого не говорить про те, на який період повернулись люди до України.

Загалом 3,2 мільйона українців у Європі зареєструвалися у програмі тимчасового захисту або у подібних національних програмах захисту.

За даними УВКБ ООН, більшість українських біженців проживає в сусідній Польщі: понад 1,15 млн осіб. За оцінками, з лютого з України до Росії втекли 1,1 млн людей.

Третьою за величиною приймаючою країною є Німеччина з 780 тисячами біженців, за нею слідують Чехія, Італія та Іспанія.

Як повідомлялось, з 1 липня уряд Польщі більше не буде платити 40 злотих (близько 276 грн) на день на харчування і проживання біженців з України.