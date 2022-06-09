Держстат: інфляція в Україні зросла до 18% у річному вимірі

Зростання споживчих цін в Україні в травні 2022 року в річному вимірі склало 18% проти 16,4% за підсумками квітня, 13,7% - за підсумками березня, 10,7% - за підсумками лютого та 10% - за підсумками січня, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

У травні минулого року інфляція становила 1,3%. За підсумками квітня показник інфляції рік до року становив 16,4%, 13,7% – за підсумками березня, 10,7% – за підсумками лютого та 10% – за підсумками січня

При цьому в місячному відношенні зростання інфляції сповільнилося до 2,7% з 3,1% у квітні та 4,5% у березні, проте перевищило 1,6% у лютому та 1,3% - у січні.

Базова інфляція за минулий місяць також зменшилася до 1,4% із 3% у квітні та 3,8% - у березні. Проте з урахуванням 0,7% у травні 2021 року у річному вимірі вона збільшилася до 13,7% з 13% за підсумками квітня, 10,5% – за підсумками березня, 8,2% – за підсумками лютого та 7,6%. - За підсумками січня.

За перші п'ять місяців 2022 року інфляція в Україні склала 13,9%, а базова — 9,6%.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко заявляв, що інфляція в Україні за підсумками травня становитиме 17%, до кінця року перевищить 20%.

2 червня правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 25% річних.