Шольц: Путін ще не усвідомив свого провалу у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін не може усвідомити початкової безнадійності своїх планів щодо війни в Україні, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Новое время.

Про це пише Bild.

Він нагадав, що Путіну не вдалося захопити Київ, тож він перекинув свої війська на Донбас.

"Не зумівши захопити всю Україну і відвівши свої війська від Києва, він зараз бомбардує райони на сході, особливо Донбас, і, мабуть, вважає, що якщо він там все розбомбить, то потім це може стати частиною Російської імперії" , - заявив Шольц.

За словами канцлера, економічні санкції, запроваджені через агресію РФ, вже починають обмежувати можливості розвитку Росії. Путін зможе позбутися санкцій лише у випадку, якщо він «виведе війська та домовиться про справедливий мир з Україною».

Шольц заявив, що продовжує дзвонити кремлівському диктатору Володимиру Путіну, щоб нагадати йому, що його військова агресія проти України «не матиме успіху».