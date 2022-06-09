ОК "Південь": окупанти перевозять свої сім'ї на Херсонщину

Російські окупанти перевозять свої сім'ї до тимчасово захопленої Херсонської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

"У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої сім'ї" , - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

Зазначається, що в такий спосіб окупанти намагаються переконати місцевих мешканців, що вони тут назавжди.

"Самі ж сім'ї окупанти не приховують свого захоплення від рівня життя в Херсонській області, який навіть в умовах понад 100-денної окупації в рази вищий за їхні рідні російські регіони" , — додали в ОК.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ знаходяться за 20 кілометрів від Херсона.