Зеленський підписав указ про санкції проти Путіна
Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо санкцій проти російського президента Володимира Путіна, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить посилання на указ президента.
Згідно з документом, санкції проти Путіна запроваджуються безстроково. Вони припускають:
- блокування активів та майна;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- заборона на входження до територіальних вод та повітряного простору;
- заборона на угоди з цінних паперів;
- відмова у наданні віз;
- позбавлення державних нагород України та ін.
Нагадаємо, західні партнери України запровадили санкції проти Путіна ще у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Надалі під західні санкції потрапили його колишня дружина, дочки, а також колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають матір'ю ще кількох дітей Путіна.