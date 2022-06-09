Зеленський підписав указ про санкції проти Путіна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо санкцій проти російського президента Володимира Путіна, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить посилання на указ президента.

Згідно з документом, санкції проти Путіна запроваджуються безстроково. Вони припускають:

блокування активів та майна;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборона на входження до територіальних вод та повітряного простору;

заборона на угоди з цінних паперів;

відмова у наданні віз;

позбавлення державних нагород України та ін.

Нагадаємо, західні партнери України запровадили санкції проти Путіна ще у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Надалі під західні санкції потрапили його колишня дружина, дочки, а також колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають матір'ю ще кількох дітей Путіна.