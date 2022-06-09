Пєсков, Шойгу та Лавров: проти кого ще ввів санкції Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки (РНБО) про персональні санкції щодо представників російського уряду і Кремля, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить указ президента.

До нового санкційного списку потрапили:

Дмитро Пєсков - прес-секретар президента Росії

Михайло Мішустін - прем'єр-міністр РФ

Сергій Шойгу - міністр оборони РФ

Сергій Лавров - міністр закордонних справ РФ

Володимир Колокольцев - міністр внутрішніх справ РФ

Антон Силуанов - міністр фінансів РФ

Денис Мантуров - міністр промисловості і торгівлі РФ

Микола Патрушев - секретар Радбезу РФ

Михайло Мурашко - міністр охорони здоров'я РФ та інші члени уряду

Також під санкції потрапили заступники російського прем'єра Олександр Новак, Олексій Оверчук, Андрій Бєлоусов, Дмитро Григоренко, Марат Хуснуллін, Дмитро Чернишенко, Юрій Борисов, Вікторія Абрамченко та Юрій Трутнєв.

Відносно членів уряду Росії введено стандартні для українського законодавства санкції - від блокування активів до заборони на в'їзд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський ввів санкції проти президента Росії Володимира Путіна.

Зазначимо, члени російського уряду фігурують і в західних санкційних списках.