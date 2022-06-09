Німеччина надасть Україні до 3,5 млн євро на техніку для ремонту електромережі

Німеччина надасть НЕК "Укренерго" до 3,5 млн євро на закупівлю техніки для ремонту електромереж, а також запропонує кредити, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен після зустрічі з мінітсром енергетики Германом Галущенком

"Обговорила з Германом Галущенком підтримку стійкості української енергосистеми: Федеральне міністерство економіки і захисту клімату надасть "Укренерго" до 3,5 млн євро на купівлю техніки для ремонту електромереж, а Федеральне міністерство економічного розвитку і співпраці - кредити через банківську групу KfW обсягом до 22,5 млн євро. Ми також підтримуємо повну інтеграцію в ENTSO-E" , - зазначила посол.

Обговорила з @G_Galushchenko ???????? підтримку стійкості ???????? енергосистеми: @BMWK надасть @NPCUkrenergo до 3,5 млн € на купівлю техніки для ремонту електромереж, а @bmz_bund - кредити @KfW обсягом до 22,5 млн €. Ми також підтримуємо повну інтеграцію ???????? в ENTSO E.#StandWithUkraine pic.twitter.com/hUL6nexVz2 — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) June 9, 2022

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи ENTSO-E.