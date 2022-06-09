Німеччина надасть Україні до 3,5 млн євро на техніку для ремонту електромережі
Німеччина надасть НЕК "Укренерго" до 3,5 млн євро на закупівлю техніки для ремонту електромереж, а також запропонує кредити, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен після зустрічі з мінітсром енергетики Германом Галущенком
"Обговорила з Германом Галущенком підтримку стійкості української енергосистеми: Федеральне міністерство економіки і захисту клімату надасть "Укренерго" до 3,5 млн євро на купівлю техніки для ремонту електромереж, а Федеральне міністерство економічного розвитку і співпраці - кредити через банківську групу KfW обсягом до 22,5 млн євро. Ми також підтримуємо повну інтеграцію в ENTSO-E", - зазначила посол.
Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи ENTSO-E.