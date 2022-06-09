Bloomberg: контейнерний імпорт до Росії впав на 60% після вторгнення в Україну

Постачання товарів до Росії морем суттєво впало після початку вторгнення РФ в Україну. Кількість контейнеровозів у російських водах скоротилася на 60% порівняно з піковими значеннями листопада, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Агентство нагадує, що провідні логістичні корпорації, такі як Maersk, CMA-CGM і Hapag-Lloyd, призупинили роботу невдовзі після початку російського вторгнення в Україну.

За підрахунками Bloomberg, середня кількість контейнеровозів у російських водах знизилася на 60% з листопадового піку.

Нагадаємо, через санкції за вторгнення в Україну Росія суттєво скоротила обсяги імпорту і змінила постачальників, і як наслідок Білорусь вперше обігнала Німеччину за вартістю експорту до агресора.

Після повномасштабного вторгнення в Україну та подальших санкцій з країни вийшли сотні транснаціональних компаній, відтак росіянам довелося шукати сировину від альтернативних іноземних постачальників, а також шукати нові маршрути або лазівки, аби дістати товари.