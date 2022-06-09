Подоляк прокоментував плани Кремля анексувати Південь та Донбас

На спроби Росії анексувати захоплені території південних та східних областей світове співтовариство має відреагувати санкціями, повідомляє Ділова столиця.

Про це написав у своєму Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Будь-які розмови про можливість послаблення санкцій щодо Росії на тлі підготовки анексії півдня й сходу України категорично неприпустимі. Будь-яка спроба "легалізувати" окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь. Кремль повинен розуміти ціну кожного наступного кроку" , — наголосив Подоляк.

Будь-які розмови про можливість послаблення санкцій щодо ???????? на тлі підготовки анексії півдня й сходу ???????? категорично неприпустимі. Будь-яка спроба "легалізувати" окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь. Кремль повинен розуміти ціну кожного наступного кроку. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 9, 2022

Як повідомлялось, раніше так званий сенатор Ради Федерації від Криму Сергій Цеков заявив, що "референдуми" щодо приєднання до Росії Донбасу, Херсонської та Запорізької областей можуть відбутися протягом року. Депутат Держдуми Росії, голова її "міжнародного" комітету Леонід Слуцький заявив, що "референдуми" щодо входження окупованих Донецької, Луганської та Херсонської областей України в РФ можуть відбутися вже у липні.