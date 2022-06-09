Стефанчук: близько десяти нардепів із ОПЗЖ перебувають за кордоном

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що зараз за кордоном перебувають близько десяти народних депутатів із забороненої фракції ОПЗЖ, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Український тиждень він розповів, що дехто виїхав до Європи, хоча підтримує Росію.

"Частина з них, підтримуючи Росію, чомусь поїхали до Європи, це для мене залишається парадоксом. Але я все-таки сподіваюся, що вони пригадають, як склали присягу народного депутата України, повернуться додому і постануть перед українським судом. А далі отримають відповідне покарання та спокутують свою провину" , — заявив Стефанчук.

Він додав, що ці нардепи не одержують заробітну плату. Крім того, серед них немає депутатів, які перебувають у відрядженні з перших днів повномасштабного наступу. Подібним прикривався нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович – на початку березня він казав, що перебуває в Ізраїлі та вилетів туди «на офіційне запрошення парламенту».

Стефанчук також повідомив, що ще два нардепи ОПЗЖ знаходяться на окупованих територіях, але вони нібито перебувають там не з власної волі. Глава Ради каже, що вичерпної інформації щодо них немає.

20 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення призупинити будь-яку діяльність політичних сил, пов'язаних з Росією на час воєнного стану. Зокрема, йшлося про такі партії, як ОПЗЖ, Партія Шарія, Опоблок та Наші.

28 березня партія Опозиційна платформа за життя заявила про зупинення своєї діяльності.

14 квітня на засіданні Верховної Ради оголосили про зупинення діяльності фракції Опозиційна платформа — За життя.

21 квітня у Раді оголосили про створення депутатської групи Платформа за життя та мир, до якої увійшли представники забороненої партії Опозиційна платформа — За життя. Очолив об'єднання Юрій Бойко.

3 травня Верховна Рада ухвалила Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій (7172-1), який передбачає розширений перелік підстав для заборони політичних партій, зокрема проросійського штибу. За проголосували 330 нардепів. 14 травня цей закон підписав президент України Володимир Зеленський.