Гайдай: росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вивезли з Сєвєродонецька залишки бурятів, бо ті значно слабші за українських захисників, повідомляє Українська правда.

Про це Гайдай повiдомив у Facebook.

"Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками.

Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників".

За його словами, окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон.

Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях.

Боїв всередині та навколо міста немає.

Крім того, точаться бої в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

Гайдай додав, що через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав, а це означає, що росіяни знову спробують кинути переправи.

За словами голови ОВА, втрати росіян значно перевищують втрати українців.