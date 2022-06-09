Europa Press: Зеленського запросять на саміт НАТО у Мадриді

Уряд Іспанії має намір надіслати офіційне запрошення президенту України Володимиру Зеленському для участі в саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді 29 і 30 червня, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило видання Europa Press із посиланням на джерела в іспанському уряді.

Іспанія очікує, що в саміті візьмуть участь від 40 до 50 іноземних делегацій на рівні глав держав або урядів. Очікується зокрема присутність генсека НАТО Єнса Столтенберга, 30 держав-членів Альянсу, чотирьох запрошених країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея), чотирьох країн ЄС, що не входять до НАТО, а також глав Європейської ради та Європейської комісії.

"Також офіційне запрошення для участі в Мадридському саміті надішлють Україні, хоча участь її президента Володимира Зеленського не буде відома до останньої хвилини, бо визначатиметься ходом війни та можливістю виїхати з країни" , – зазначає Europa Press.

Видання додає, що остаточна програма саміту НАТО майже готова і має бути затверджена Альянсом.

Як раніше повідомлялося, на саміті в Мадриді НАТО має ухвалити першу з 2010 року оновлену Стратегічну концепцію, де зокрема перегляне відносини з Росією.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає позитивних для України рішень на саміті НАТО, який відбудеться у Мадриді 28-30 червня.

Між тим в українському уряді вже натякають на рух України до НАТО на фоні погроз РФ до Фінляндії та Швеції.