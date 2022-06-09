Bloomberg: російські авіакомпанії хочуть сховатися від санкцій у Туреччині

Деякі авіакомпанії з Росії розглядають можливість переведення свого бізнесу в Туреччину, щоб уникнути санкцій, які забороняють їм лізинг та обслуговування й ремонт літаків, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в публікації Bloomberg.

За даними джерел видання, російські туристичні оператори Pegas Touristik та Anex Tour, які володіють авіакомпаніями Nordwind і Azur Air, можуть відкрити нові компанії в Туреччині й уже вели переговори з лізинговими компаніями щодо отримання літаків.

Оскільки Nordwind і Azur Air не потрапили під індивідуальні санкції, юридично створення ними турецьких авіакомпаній не порушуватиме санкційний режим.

Як стверджує Bloomberg, Anex Tour може створити новий підрозділ в турецькій Анталії та візьме в лізинг флот суден Boeing; крім того, перевізник веде переговори з кількома іншими учасниками ринку, зокрема чартерною авіакомпанією Tailwind.

Pegas Touristik своєю чергою обмірковує створення нової авіакомпанії Southwind, яка може почати перші рейси з Туреччини вже цього літа. Туроператор також розглядає можливість відновлення діяльності з авіаперевезень у Вірменії.

У війні Росії проти України Туреччина намагається триматися рівновіддаленої позиції, хоча дозволяє експорт озброєнь до Києва.

Водночас Анкара залежна від туристів із Росії, число яких у 2021 році попри пандемію коронавірусу становило п’ять мільйонів.

Про те, що російські перевізники можуть обходити санкції через Туреччину, "Європейська правда" писала ще на початку травня в матеріалі: Три компанії для росіян: як Туреччина допомагає агресору обходити санкції.